Onrust in Gestel over idee voor asfaltcentrale op De Brand

SINT-MICHIELSGESTEL - De grootste politieke partij in Sint-Michielsgestel, de PPA, maakt zich ongerust over plannen om een nieuwe asfaltcentrale te realiseren op het Bossche bedrijventerrein De Brand II, dicht bij de gemeentegrens van Sint-Michielsgestel. De PPA wil precies weten hoe de vork op dit moment in de steel steekt rond de plannen.

De asfaltcentrale van AsfaltNu zit momenteel nog aan de Veemarktkade, naast de Gruyterfabriek in Den Bosch. Den Bosch voert gesprekken met de centrale over een mogelijke verplaatsing van de fabriek naar het natte bedrijventerrein aan het Máximakanaal bij de Brand II. Hier bestaat de mogelijkheid om een havenarm aan te leggen en ongeveer 8 hectare bedrijventerrein bij het nieuwe kanaal te maken. De asfaltcentrale is afhankelijk van aanvoer van grondstoffen per schip.

Uitstoot benzeen

De PPA in Sint-Michielsgestel wil vooral weten of het klopt dat de bestaande centrale meer gevaarlijke stoffen zoals benzeen uitstoot dan is toegestaan. Het antwoord van het Gestelse college: „Uit twee metingen, een uit 2018 en een uit 2020, blijkt dat uit de schoorsteen op 41 meter hoogte de waarde benzeen uitkomt op respectievelijk 2,1 en 2,9 microgram per kubieke meter. Terwijl 1 microgram is toegestaan. Onlangs heeft Den Bosch opnieuw metingen laten uitvoeren. Dat onderzoek is nog niet klaar, maar is over een paar weken bekend.”

Niet strenger

De PPA wil verder weten of een splinternieuwe centrale beter werkt en minder benzeen uitstoot dan de oudere die nu op de Veemarktkade staat. „De regels voor de uitstoot worden niet strenger als de asfaltcentrale wordt verplaatst naar een nieuwe plek.”

Bestemming

Een andere belangrijke vraag is of een nieuwe centrale past qua milieuvergunning op de Brand II? Het Gestelse college daarover: „Er is momenteel geen milieuruimte op de Brand II. Formeel geldt hier nog een agrarische bestemming. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een nieuwe asfaltcentrale mogelijk is op dit bedrijventerrein, dan volgt Den Bosch daarvoor een aparte bestemmingsplanprocedure.”