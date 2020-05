Onrust over nertsenfokkerij neemt ook in Rosmalen toe: ‘Dan de tent maar eerder sluiten’

ROSMALEN - Er is veel onrust onder omwonenden over de risico’s op verspreiding van het coronavirus door nertsen op de grote fokkerij van Rios Mink in Rosmalen: ‘Misschien moeten ze de tent daar eerder sluiten dan eind 2023'.

Overlast van stank en vliegen, ze zijn wel wat gewend: de omwonenden van nertsenfarm Rios Mink aan de Oude Baan in Rosmalen. Maar nu is er dan het verhaal dat nertsen het coronavirus kunnen overdragen op mensen. En dat geeft onrust in de wijk Sparrenburg die aan de nertsenfokkerij grenst. ,,Misschien moeten ze veel eerder dan eind 2023 de boel daar sluiten", zegt Aad Wilmink. Hij wil daarvoor met een aantal andere buurtbewoners handtekeningen gaan verzamelen. En heeft de wijkraad gevraagd om die petitie te ondersteunen.

Petitie voor eerdere sluiting

Wilmink wijst op het besluit van de Tweede Kamer dat bontfokkerijen in Nederland uiterlijk op 1 januari 2024 moeten sluiten. Verschillende wijkbewoners zouden er niet rouwig om zijn dat die sluiting eerder komt. Daar wordt in de petitie ook om gevraagd.

De wijkraad begrijpt heel goed dat de onrust toeneemt. Voorzitter Ad van de Steen is na de signalen uit de wijk direct in overleg gegaan met de gemeente. Die heeft duidelijk gemaakt dat het ministerie van Landbouw de nertsenfokkerijen al gaat onderzoeken. En die uitkomsten wil de wijkraad even afwachten. ,,Als er sprake is van besmetting dan kan de minister overgaan tot ruiming. En dan zullen wij ook nadrukkelijk de petitie ondersteunen om de tent eerder te sluiten", zegt Van der Steen.

Ruimen is geen taboe

Minister Schouten (Landbouw) heeft in de Tweede Kamer gistermiddag gezegd dat het ruimen van nertsenfokkerijen geen taboe is. Maar het wordt slechts ingezet als ultiem middel. De kamer debatteerde over de besmettingen op drie fokkerijen in Brabant, in Gemert-Bakel, Laarbeek en Deurne. Gebleken is ook dat een medewerker van een fokkerij vermoedelijk besmet is geraakt door een nerts. Gisteren kwam daar een tweede geval bij waarbij een dier een mens lijkt te hebben besmet.

Het zijn vooral deze risico's die de wijk bezig houden, benadrukt Wilmink in Rosmalen. ,,Het is sowieso al smerig, zo'n fokkerij in de buurt. Wij rijden op onze fiets al niet meer over het snelfietspad S59 en de Oude Baan. Het stinkt er en de fokkerijen zorgen voor veel fijnstof. De petitie moet de druk op de politiek vergroten om de boel hier eerder te sluiten.”

We staan op scherp