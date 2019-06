Onthulling nieuwe brandweerwagen Sint-Michielsgestel

Dit voertuig heeft standaard 1500 liter water bij zich en allerlei voorzieningen om bij een eerste inzet bij een brand goed mee uit de voeten te kunnen. Hij vervangt een DAF-voertuig dat al jaren in dienst was bij de brandweerpost in Gestel, maar nu is afgeschreven.

De oude Stoffel staat overigens nog steeds als museumstuk in de kazerne van Gestel. Deze werd in 1957 in dienst genomen en heeft tot 1992 zijn werk gedaan. De stokoude Ford uit 1936 haperde bij een schoorsteenbrand in 1992.En toen besloot de brandweer dat het welletjes was. Het oudje met 91 PK’s is in 2002 gerestaureerd. De brandweer is er zuinig op.