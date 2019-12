Ontmoetingscentrum DePetrus in Vught worstelt met eigen succes

De enorme toeloop heeft volgens Peter Hordijk, van de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus, namelijk een keerzijde. ,,Het dagelijks beheer kost veel tijd en aandacht”, zegt hij. ,,Er werken nu twee conciërges in DePetrus, samen voor ongeveer 52 uur per week en we zijn 57 uur per week open voor publiek. Daarnaast zijn er ook nog gemiddeld vier avonden activiteiten en hebben we evenementen. We kunnen die uren niet invullen met vrijwilligers. Daar zijn professionele krachten voor nodig die problemen meteen op kunnen lossen.”