Ontroerend monumentje voor omgekomen Indy Verhallen: hoe haar familie de herinnering levend houdt

Agent geschopt? ‘Alleen een duwtje gegeven. Hij pakte mijn gereed­schap af’

19 augustus DEN BOSCH - ,,Ineens sprongen er zes agenten bovenop mij. Daar heb ik een verbrijzelde vinger aan overgehouden’’, zegt de verdachte (39) uit Langenboom halverwege de rechtszitting. Hij steekt een kromme vinger in de lucht zodat politierechter Viering kan zien wat eraan mankeert. Dat is volgens hem het geval sinds 29 april. Toen werd hij in zijn toenmalige woonplaats Nuland van de weg gehaald omdat hij op een gestolen snorfiets reed.