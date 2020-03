Ontruiming Bossche wietkwekerij: verdachten in beeld, maar nog steeds niet opgepakt

Wedstrijd­je wc-rol hooghouden in huis om de jeugd van het sportveld te weren

10:26 DEN BOSCH - Tegen de coronaregels in zoekt de jeugd elkaar op op voetbalvelden en hockeycomplexen. Ook als ze daarvoor een hek over moet klimmen. Mag niet. Is zelfs strafbaar. Via allerlei thuistips, zoals een wedstrijdje wc-rol hooghouden, proberen clubs en de gemeente het gedrag te beïnvloeden.