Ontslagen directeur Sancta Maria Mavo loopt vergoeding van 265.000 euro mis

Uitvaart­cen­tra vrezen voor coronapiek, maar nee zeggen doen ze niet

DEN BOSCH/BOXTEL - Hulp van collega’s uit andere regio’s, extra gekoelde ruimtes: het is druk bij uitvaartcentra. Drukker dan normaal in deze tijd van het jaar. Of dat aan corona ligt? Niet per se. Nog niet.

27 november