Ontsteltenis over bomenkap in wijk Onderstal Berlicum: 'Kaalslag van gezonde bomen’

BERLICUM - Commotie in de wijk De Onderstal in Berlicum. Gemeente Sint-Michielsgestel kapt er grote zomereiken en moeraseiken. Waarom achttien gezonde ‘woudreuzen’ omleggen? En waarom zonder kapvergunning?

Een aantal bewoners in de wijk De Onderstal in Berlicum is verbolgen. Ze zien met lede ogen aan hoe hun groene horizon verandert in kaalslag in sommige straten zoals de Heerlijkheidlaan, Kasteel Ter Aalaan en Hofstraat. ,,Prachtige bomen die in de zomer hittestress voorkomen en vocht vasthouden. Onbegrijpelijk. Het zijn ook beeldbepalende bomen, grote eiken. Onvoorstelbaar dat de gemeente zoiets doet”, zegt onder meer Petra van Zoggel.

De situatie vóórdat er gekapt werd in De Onderstal.

Ook Ruud van Heugten (oud-gedeputeerde) trok aan de bel bij de gemeente om zijn verontwaardiging uit te spreken. ,,Ik las in de bomenvisie van de gemeente dat ze zuinig omspringen met (bijna) monumentale bomen. Dat stelt je dan gerust. Maar ineens zie je dan prachtige bomen geveld worden. Kijk ik snap, als ze ziek zijn of veel takken dood, dat je dan ingrijpt. Maar dit is onbegrijpelijk.”

De situatie ná de kap.

Machteloos

Van Heugten merkt ook op dat Sint-Michielsgestel dit werk uitvoert zonder kapvergunning. ,,Dan kun je als inwoner daar geen bezwaar meer tegen aantekenen. Als je zulke zaken als deze kap hebt vastgelegd in een bomenvisie of beleid, dan moet je mensen aan de voorkant van besluitvorming heel goed mee laten praten. Nu voelen mensen zich machteloos.”

Lanen met zelfde bomen

Wethouder Bart van de Hulsbeek vertelt dat het kappen van achttien zomer- of moeraseiken in de straten van de buurt De Onderstal inderdaad tot het langer lopend beleid horen. ,,Daarover zijn in 2018 besluiten genomen en daarvoor is al veel langer geleden een plan gemaakt. We willen meer diversiteit in lanen waar allemaal dezelfde bomen staan. En dat betekent dat je op een aantal plekken oudere bomen weg haalt en er nieuwe, andere soorten, voor in de plaats plant. Dat geeft meer biodiversiteit.”

Worteldruk

Buiten dat, vindt Van de Hulsbeek dat er nog anderen redenen ten grondslag liggen aan de kap. ,,Deze grote bomen geven veel worteldruk, wat schade kan geven aan de bestrating en riool. Dat is ook een reden om in te grijpen. We planten nu een stuk of negentien andere bomen terug. Die zijn nu klein, maar groeien. Als ze doorgroeien, komt er op termijn weer een moment om andere grote bomen te vervangen voor nieuwe. Dat is een proces van jaren.”

Meer mensen op de hoogte stellen van werk

Op straatniveau zijn volgens de wethouder de bewoners op de hoogte gesteld. ,,En ik snap dat buurtbewoners daar dan op reageren. Wellicht bij volgende werkzaamheden dat we de kring van informatie geven groter moeten maken dan alleen de straat waar we deze kap uitvoeren.”