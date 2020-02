Ontwerp 'Triple Take' van Barry tart de natuurwetten op Cor Unum in Den Bosch

DEN BOSCH - 'Triple Take' van Barry Llewellyn uit Ierland heeft dinsdag de ontwerpwedstrijd bij keramiekcentrum Cor Unum in Den Bosch gewonnen. De 21-jarige student van de 'Design Academy in Eindhoven bedacht een driedimensionale (dis)balancerende schaal.

,,Niets is wat het lijkt. Je moet drie keer kijken (Triple Take) om te zien en te begrijpen wat het is", legt de ontwerper na de prijsuitreiking uit. Hij demonstreert hoe de schaaltjes van vorm kunnen veranderen. De onderdelen kunnen ook als een servies met bordjes en bijvoorbeeld kannetje gebruikt worden.

Het thema van de jaarlijkse ontwerpwedstrijd voor keramische producten was anarchie. Ruim honderd studenten van kunst- en design-academies deden mee.

,,Er was één ontwerp dat speelde met de natuurwetten. Dat de zwaartekracht tartte", aldus jurylid Maarten Baas bij de prijsuitreiking. ,,Daarom heeft Barry gewonnen."

Stad mag brutaler

Volgens cultuurwethouder Mike van der Geld mag het in Den Bosch best wat anarchistischer. Zijn woorden zorgen voor gegniffel bij de studenten. ,,Wacht niet altijd op toestemming van het stadsbestuur. Doe het gewoon", spoort hij de jongeren aan. ,,Den Bosch mag wel wat ondeugender zijn."

De wethouder legt het even later uit. ,,Bijvoorbeeld de openbare ruimte", zegt hij. ,,De witte middelvingers die ooit bij het Paleiskwartier stonden, waren na een dag weg. Het is een oproep aan jonge kunstenaars. Wees brutaler in de stad. Laat dat ook zien."

Een blauwe kolom met sigaretten trekt de aandacht in de tentoonstelling met de ontwerpen in de keramiekwinkel/galerie aan de Vughterstraat. Het ontwerp heet 'Gherro'. ,,Straattaal voor sigaret", weet Mik Bakker (23) die 'Furnituredesign' aan de Kunstacademie in Den Haag studeert. ,,Een moderne asbak voor binnen. Is het anarchistisch om binnen te roken vergeleken met vroeger? Je rookt nu vooral buiten", legt ze uit. ,,Leuk om je in anarchie te verdiepen. We kleuren nu te vaak binnen de lijntjes." 'Gherro' van Mik wint de derde prijs. Alle prijswinnende ontwerpen zijn tot eind deze maand te zien bij Cor Unum in de Vughterstraat.

Volledig scherm Barry Llewellyn uit Ierland met zijn winnende 'Triple Take' © Peter De Bruijn