Ontwikkelaar met beste plan mag Dr. Landmanschool Helvoirt kopen; prijs van ondergeschikt belang

Aan corona overleden religieu­zen krijgen zaterdag in de Sint-Jan een herden­kings­dienst

14 september DEN BOSCH - Corona heeft ook hard toegeslagen in kloostergemeenschappen. Voor alle overleden religieuzen wordt zaterdagochtend in de Sint-Jan in Den Bosch een herdenkingsdienst gehouden. Het initiatief komt van het bisdom en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.