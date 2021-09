Onveiligheid in Empel: gevoel of feiten? Bestuursraad wil snel overleg

Geld nodig voor de buurt? Subsidie­pot­ten zijn nog lang niet leeg

21 september DEN BOSCH - Geld om een buurtmoestuin aan te leggen, een tafeltennistafel in een wijkgebouw aanschaffen of gereedschap voor een klussendienst. Dat kan in Den Bosch dankzij het wijk- en dorpsbudget. De pot is nog (lang) niet leeg.