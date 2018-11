Onverbiddelijk mooi ritueel voor de doden in Den Bosch

DEN BOSCH - De mens kan steeds meer zien, en wat hij met eigen ogen niet kan volgen, daar installeert hij wel bewakingscamera’s voor. Tegelijkertijd lijdt de mens aan kortzichtigheid. Het Bosch Requiem, dat gisteren het November Music festival opende, draaide om een blik in de toekomst. Componiste Kate Moore had zich laten inspireren door de Openbaring van Johannes, een mystieke en mysterieuze blik op de tijd waarin tijd ophoudt te bestaan.

Haar compositie werd voorafgegaan door een voordracht van Eric Alink over zien. Het luie oog uit zijn kinderjaren kwam erin voorbij, met de vaste remedie - het afplakken van het goede oog. Hij voelde een lotsverbondeheid met een andere eenoog in de stad, gevat in een driehoek en een stralenkrans. Het Alziend Oog van God. Hoeveel zien we in werkelijkheid, vroeg hij zich af, met de geavanceerde stand van de wetenschap en de voortschrijdende digitaliteit in onze leefomgeving. Hij wees erop dat er toch altijd nog plekjes waren waar betovering en mystiek te vinden waren.

Einde der tijden

Dat sloot mooi aan bij de thematiek van ‘Lux Aeterna: VIVID’. Naast Johannes van Patmos, was dat gewijd aan Sint Clara en Sint Lucia, twee heiligen die zich bekommerden om de ogen en het zien. De klaarheid van de heldere blik had Moore vertaald naar heldere klanken, die vaak vroege muziek in herinnering riepen, maar dan onderstreept door krachtig dansende ritmes, opzwepend dreunende hamerslagen op de bastrommel, alsof die het gezelschap voortjoeg naar dat einde der tijden.

Onverbiddelijk

Want de indruk werd steeds sterker dat dit een requiem kon zijn voor de mensheid, die zijn eigen wereld vergiftigt, diersoorten uitroeit voor eigen gewin en eigen vermeende heil. En die daarmee uiteindelijk zichzelf om zeep dreigt te helpen. Het was vooral een hemelse vooruitblik naar het moment waarop de mensheid ter verantwoording geroepen wordt, met schitterende koorpartijen, virtuoos pianospel van Vivian Choi, de aardse brom van didgeridoos, en wonderschone melodieën op viool en cello. Het leek of Moore de krachten van een engelenkoor had weten op te roepen in muziek die tegelijkertijd ongelofelijk mooi en onverbiddelijk was.