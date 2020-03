Onwelgeworden vrouw overleden in parkeergarage Hekellaan in Den Bosch

Over een paar maanden ligt Den Bosch er nog wel hetzelfde bij

29 februari Za 29 feb. Om eens goed te bestuderen hoe snel vooruitgang hier gaat, is een blik op het ‘Zuid-Willemspark’ altijd bevredigend. Nu daar al jaren geen vrachtboot meer vaart, worden we eens in de zoveel tijd getrakteerd op prachtige impressie van tribunes, vlonders, extreem groene waterkanten en - niet te vergeten - watertaxi's door de hele stad. In werkelijkheid kijk je nog altijd naar een verlepte vaart waarvan het water door alggroei elke zomer groener uitslaat.