Onwonenden verontwaardigd over bomenkap in Loyolapark Vught

Bossche­naar moet na wurgen van zijn zus land uit voor behande­ling in kliniek

1 december DEN BOSCH - De Bosschenaar (43) had het niet meer over stemmen in zijn hoofd die ervoor hadden gezorgd dat hij zijn Bossche zus (39) wurgde met een elektriciteitsnoer. Hij zei wel ‘veel te hebben geleerd’ in een kliniek. Dat liet hij maandag weten tijdens een rechtszitting over het verlengen van tbs met dwangverpleging.