Onzekere toekomst voor Vught; Helvoirt komt erbij en wat zijn de gevolgen van corona

VUGHT - Vught heeft samen met omliggende gemeenten een brief gestuurd naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze maken zich zorgen over de toekomst. ,,Over de stapeling van coronamaatregelen én herverdeling van het gemeentefonds", aldus wethouder financiën Toine van de Ven gisterenavond tijdens raadscommissie over de kadernota.

Bijna alle wethouders financiën in de regio Noordoost Brabant hebben de brief volgens hem ondertekend. Ook zonder corona is volgens Van de Ven het budget voor gemeenten al ontoereikend. ,,Hiermee zeg ik niet dat de financiële situatie in Vught penibel is maar er zijn een aantal gemeenten in onze regio waar grote problemen zijn en ook wij maken ons zorgen.”

Solide

De financiële situatie in Vught is volgens de wethouder 'solide'. Vught krijgt iets meer geld van het Rijk dan aanvankelijk gedacht, blijkt uit de meicirculaire. Dat betekent volgend jaar geen tekort van een half miljoen maar van zo’n vier ton. De jaren erna laten een positief resultaat zien.

Quote In twee jaar tijd is 8 miljoen euro wegge­speeld Rutger Jans, CDA

Met name corona en de herindeling met Helvoirt zorgen voor grote onzekerheid in Vught. Het Rijk komt met een ‘compensatiepakket corona’ ter waarde van 542 euro miljoen maar daarvan is nog niet bekend hoeveel er op de rekening van Vught kan worden bijgeschreven. Een eerste aanzet volgt over enkele weken. De definitieve cijfers pas in september.

Toename kosten jeugdzorg

Net zoals andere gemeenten verwacht Vught voor ook na de coronacrisis voor uitdagingen komen te staan. Zo worden er hogere kosten voor de jeugdzorg verwacht. Die worden deels veroorzaakt door een toename van de kosten voor pleegzorg, logeeropvang en gezinshuizen.

Volledig scherm Wethouder financiën Toine van de Ven. © Sandra Peerenboom

Rutger Jans van het CDA vond het vreemd dat de gemeente in de kadernota al rekening houdt met extra middelen voor jeugdzorg terwijl dat nog niet structureel door het Rijk is toegezegd. ,,Ik ben daar nog niet gerust op", aldus Jans.

Tekorten

Volgens het CDA is de financiële situatie van Vught alles behalve solide. Jans: ,,Er hoeft maar iets te gebeuren en we moeten ingrijpen. Er is in deze begroting geen ruimte om tekorten op te vangen. In 2019 was hier nog 9 miljoen voor beschikbaar, komend jaar nog één miljoen. In twee jaar tijd is 8 miljoen euro weggespeeld.”

Quote U wilt pal voor de verkiezin­gen niet gaan snijden Fons Potters, D66

Daar bovenop komt volgens hem dat er met een aantal zaken nog geen rekening is gehouden. ,,Ik mis nog 6 miljoen voor Zuiderbos (school), miljoenen voor de aanpassingen van het onderliggende wegennet in verband met de ombouw van de N65 en dan nog corona. We komen wel heel strak in het pak te zitten.”

Keuzes

Fons Potters van D66 vulde aan: ,,En Elzenburg? Daarvoor zie ik in 2023 en 2024 ook geen cent meer opgenomen. Er worden geen keuzes gemaakt. U wilt pal voor de verkiezingen niet gaan snijden. Dit is niet realistisch.”

Quote Laten we eerst maar eens de steunmaat­re­ge­len van het Rijk afwachten Mark du Maine, VVD