‘Onzekerheid bewoners Dierenbos te groot’

DEN BOSCH/VINKEL - De gemeente Den Bosch heeft in de eerste brief over permanente bewoning op Dierenbos in Vinkel fouten gemaakt, erkent ze nu zelf ook. Fractie Leefbaar 's-Hertogenbosch is intussen boos dat B en W een motie over de kwestie - onder meer over het feit dat bewoners niet op straat komen te staan - niet juist uitvoeren.

Bewoners van recreatiewoningen op Dierenbos in Vinkel schrokken zich afgelopen januari rot: de gemeente kondigde in een brief aan dat Dierenbos een recreatiegebied is en dat daar permanente bewoning uit den boze is. Wie er permanent woonde, moest zich vóór 1 januari 2020 zelfs al op een ander woonadres inschrijven. Vanaf die datum namelijk wil de gemeente overgaan tot controles en handhaving.

Zo’n 350 jaarplaatsen

Het was allemaal niet zo bedoeld, erkent de gemeente nu in een brief die gisteren bij de bewoners is bezorgd. Want op 1 januari start pas een eerste onderzoek naar wie er eigenlijk allemaal op Dierenbos wonen. Er zijn zo’n 350 jaarplaatsen op de terreinen Bosuil, Duif en Havik. Er komen individuele gesprekken met álle bewoners en recreanten, waaruit moet blijken wie er als recreant verblijft en wie er permanent woont.

Pas daarna wil het college zijn definitieve standpunt bepalen over permanent wonen op het park. ,,Na deze inventarisatie moeten de mensen, die permanent wonen op Dierenbos, een vervolgbrief krijgen. Permanente bewoners komen dus niet zomaar op straat te staan. Wij vinden het belangrijk om die onzekerheid voor nu weg te nemen.”

Dunne vertaling van motie

Paul Kagie van Leefbaar ‘s-Hertogenbosch is, als indiener van de motie, niet te spreken over de nieuwste brief. ,,Dit is wel een heel dunne vertaling van wat er in de motie staat. Voor de bewoners is er nog steeds grote onzekerheid.”

Geen mensen op straat

De motie, mede-ondertekend door de zeven andere oppositiepartijen, stelt onder meer dat ‘de inzet van handhaven niet is dat mensen op straat worden gezet’. ,,Het college spreekt nu over ‘niet zomaar op straat’. Niet te geloven dat het college in de brief voorbij gaat aan dit uitgangspunt van de voltallige raad”, zegt Kagie. Hij wil zich met andere fracties beraden op vervolgstappen.

