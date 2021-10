Ooit een ring van mensenhuid willen zien? Bij expositie GOTH in het Bossche Design Museum kan dat

DEN BOSCH - Goth, dat is toch alleen maar duisternis, zwartgelakte nagels en onheil? Nee, volgens het Design Museum is het veel meer dan dat. Het is ook bepaalde architectuur, mode en muziek. Vanaf komende zaterdag tot halverwege april is dit in het Design Museum met de expositie ‘GOTH – Designing Darkness’ allemaal te zien. En buiten het museum zelf kunnen mensen ook hun lol op.