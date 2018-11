Ook andere oprichter Oerwoud begint tweede winkel: woonwinkel WanderWood moet in januari open

De nieuwe winkel WanderWoord moet in januari openen in het smalle winkelstraatje. Daarmee starten beide oprichters van Oerwoud ook een eigen zaak: vorige week kondigde Larisa Versluis namelijk ook al aan een eigen zaak te beginnen, genaamd Plant. Beiden benadrukken dat Oerwoud in de Vughterstraat wel gewoon blijft bestaan. ,,We willen alleen beiden ook graag een andere richting op", vertelt Geurtsen. ,,En daarvoor hebben we niet de ruimte in Oerwoud.” Zo wil Geurtsen graag meer verkopen dan de planten die bij Oerwoud kunnen worden aangeboden.