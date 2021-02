Ook Cello start met vaccineren: de opluchting is voelbaar

ROSMALEN - De opluchting is voelbaar bij cliënten en medewerkers van zorgorganisatie Cello: de eerste cliënten zijn gevaccineerd tegen corona. Bewoonster Margriet op De Binckhorst in Rosmalen was de eerste die een prikje kreeg.

Cello heeft de afgelopen weken de puzzel voor de vaccinatie gelegd, in nauw overleg met verschillende interne afdelingen, de GGD, huisartsen en ouders/contactpersonen van cliënten werd de puzzel duidelijk. Ook moesten de toestemmingsverklaringen worden geregeld. Want ook voor Cello-clienten is het uitgangspunt dat iedereen zijn eigen regie heeft en vrij is in de keuze om te vaccineren.

Een paar willen niet

Vanaf deze week zijn de cliënten aan de beurt die zorg krijgen van Cello en er ook wonen. Het gaat om de loacties De Binckhorst in Rosmalen, Groot Cingels in Vught en Wijngaert in Haaren. Dat zijn zo'n 600 bewoners, zegt voor woordvoerster. Deze cliënten krijgen het Pfizer-vaccin. Hoeveel daarvan geen vaccinatie willen? ,,Slechts een paar.”

In een strak schema zetten 30 zorgmedewerkers van Cello dezer dagen de prikken. Iedereen wordt begeleid door een medewerker en ontvangt een officieel GGD vaccinatiebewijs én een prikdiploma. De tweede vaccinatieronde vindt plaats op 4 maart.

Andere cliënten via eigen huisartsen

Cello heeft in totaal zo'n 2500 cliënten waarvan de meesten buiten de grote instellingen wonen. Zij hebben hun eigen huisartsen en worden de komende weken en maanden via die weg uiteindelijk gevaccineerd. Wanneer dat precies is, is nog niet duidelijk. Die duidelijkheid ontbreekt ook nog voor Cello-medewerkers, omdat er steeds wijzigingen komen in het vaccinatieprogramma.

Bestuurder Toine van der Pol bezocht de priklocatie op De Binckhorst op de eerste dag van het vaccineren. Hij noemde het een memorabele dag. ,,We zetten een zeer belangrijke stap in het toekomstige leven van velen. We snakken allemaal naar meer vrijheid en eigen regie.”

Volledig scherm Hans is blij met zijn vaccinatie en zijn prikdiploma. © Fotografie Tessy