Ook de Bossche Draak draagt een mondkapje

ANALYSE FvD is ‘still going strong’ in Brabant, maar hoe lang nog?

30 november DEN BOSCH - De oorlog binnen Forum voor Democratie leidt de laatste dagen ook tot een slagveld in de provinciehuizen. Diverse FvD-statenfracties splijten in tweeën of stappen zelfs geheel uit de partij. En in Brabant? Daar blijft het opvallend stil. Er staat in deze provincie namelijk een zwaarbevochten positie als coalitiepartij op het spel.