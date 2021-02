Ook de dieren van de kinderboerderij zijn met de kou liever binnen dan buiten

PlantLab kruipt uit de kelders en gaat nu serieus voedsel produceren

10 februari DEN BOSCH - Het is behoorlijk stil geweest rond PlantLab sinds koning Willem-Alexander het hoofdkantoor van dit aansprekende Bossche innovatieve bedrijf in september 2014 officieel opende. PlantLab koos bewust voor de luwte, zegt bestuurder Michiel Peters nu. Maar intussen werden achter de schermen, of eigenlijk vooral in de kelders van de Gruyterfabriek, grote stappen gemaakt in de teelt van gewassen met ledlicht op een kleine oppervlakte.