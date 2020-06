Ook de HAS-studenten missen hun school; voor de zomervakantie allemaal een keer op gesprek

DEN BOSCH - Hoe is het voor studenten en medewerkers van de HAS in coronatijd? De Bossche hogeschool ging het na in een enquête. Daaruit blijkt dat hoe goed de omslag van fysiek naar online onderwijs ook is gemaakt, iedereen elkaar toch erg mist, meer stress ervaart en zich ook wel zorgen maakt.

Het online lesmateriaal, de begeleiding door de docenten en de informatievoorziening vanuit de HAS Hogeschool: het is allemaal dik voor elkaar volgens de 685 studenten die de enquête invulden (19 procent, vergelijkbaar met andere enquêtes). Wat ze missen is elkaar en samen leren en dingen doen, zoals ze het op school gewend zijn.

Ongeveer de helft geeft aan zich minder prettig te voelen dan voor de coronacrisis, meer stress te ervaren en bang te zijn om studievertraging op te lopen. De studenten voelen zich minder goed voorbereid op de toetsen en hebben moeite om gemotiveerd te blijven.

Allemaal een keer naar school voor de vakantie

De school haakt daar op in door extra ondersteuning aan te bieden en door ervoor te zorgen dat iedereen voor de zomervakantie een keer naar school kan komen voor een gesprek met zijn mentor of een coach.

,,Het grootste deel wil nu toch verbonden zijn en verbondenheid is essentieel om tot een goed leerresultaat te komen’’, zegt Liz Chermin, lid van het College van Bestuur.

Quote Het is ons gelukt, in samenwer­king met het werkveld, om alle afstudeer-activitei­ten door te laten gaan. Liz Chermin, College van Bestuur HAS ,,Onderwijs is een co-productie. Als je goed wilt reflecteren, heb je ook altijd de ander nodig om te vragen ‘hoe zie jij dat’. Het is ons gelukt, in samenwerking met het werkveld, om alle afstudeer-activiteiten door te laten gaan.’’

De docenten kwamen toen de school net gesloten was vanwege corona met de mooiste filmpjes en presentaties aanzetten. Daar zijn ze weer enigszins van teruggekomen.

Chermin: ,,De lessen zijn nu persoonlijker. Bijpraten, vragen naar wat iemand geleerd heeft of hoe hij met de stof is omgegaan. Je leert elke dag in deze situatie. We zitten nu allemáál op school.’’

Ook docenten willen elkaar graag weer zien

Bij de medewerkers (70 procent deelname aan enquête) is het niet veel anders dan bij de studenten. Ook zij ervaren meer werkstress, zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning vanuit school, en hebben een grote behoefte om elkaar weer te zien.

Vanaf maandag 15 juni mogen er weer beperkt onderwijsactiviteiten op school plaatsvinden. De HAS gebruikt dat niet om toetsen af te nemen, maar om persoonlijke gesprekken te faciliteren.