Ook de herbergier in de stal ontkomt niet aan een mondkapje

Flinke waterscha­de na waterbal­let in De Schans Maaspoort

2 december Door een technisch mankement liep de benedenverdieping van wijkcentrum De Schans in de Maaspoort helemaal onder. Hoe hoog het schadebedrag wordt is nog steeds niet duidelijk. Na bijna een maand is de schade nog niet helemaal hersteld.