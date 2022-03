Ook de Laurentiuskerk in Rosmalen sluit deuren, kerkgangers vol ongeloof: ‘Snel uit deze boze droom ontwaken’

Zes kerken in Den Bosch, Rosmalen en Empel moeten dicht: ‘Jammer, maar onvermijde­lijk’

Het hoge woord is eruit: de parochie H. Maria sluit zes van haar acht kerken in Den Bosch, Rosmalen en Empel. De monumentale Lambertuskerk in Rosmalen en Cathrien in Den Bosch blijven in deze parochie uiteindelijk als enige open.

20 maart