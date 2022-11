Ook Den Bosch herdenkt komend jaar afschaffing van de slavernij

interactieve tool Carnaval springle­vend of beschadigd na corona? ‘Ik verwacht een feestexplo­sie’

DEN BOSCH/TILBURG/OSS - Niks 1,5 meter, polsbandjes of afgelaste pronkzittingen. Aan de vooravond van d’n Elfde van d’n Elfde is er na twee jaar corona-ellende weer hoop op een ouderwets carnavalsseizoen. Is carnaval ongeschonden uit de corona-strijd gekomen? ,,De aanwas van kinderen is zelfs verdubbeld.”

10 november