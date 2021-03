Ook Den Bosch slaat 14 maart ‘Klimaatalarm’; manifestatie op de Pettelaarse Schans

Minder vlees eten, vaker met de fiets en lokale producten kopen. We kunnen het nog zo goed doen met zijn allen, maar zo lang de overheid en bedrijven niet voor mensen en het klimaat kiezen, blijft de klimaatcrisis bestaan volgens Rick van de Pol, woordvoerder van de Bossche Klimaatcoalitie. ,,Daarom slaan we ook in Den Bosch, 14 maart om 14.00 uur ‘Klimaatalarm’. Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.”

Pettelaarse Schans

De manifestatie vindt plaats op de Pettelaarse Schans. Vanaf 13.30 uur zijn mensen welkom om het uitgebreide podiumprogramma dat om 14.00 uur start en ongeveer een uur duurt, bij te wonen. ,,Veiligheid staat voorop, we houden ons in overleg met gemeente aan de corona-maatregelen", aldus Van de Pol. Arie Bijl, bestuurslid van de Bossche Milieugroep, vult aan: ,,Op de Pettelaarse Schans kunnen meer dan 1000 mensen terecht op corona-afstand. Het knelt wel in de grote steden waar het aantal deelnemers beperkt wordt maar ik denk en hoop dat we dat niet meemaken in Den Bosch. Daar verwachten we maximaal 500 deelnemers.”

Volledig scherm Op de Pettelaarse Schans in Den Bosch wordt 14 maart het 'klimaatalarm' geslagen. © Roel van der Aa

De klimaatactivisten roepen alle inwoners van Den Bosch en omstreken op zich aan te melden via www.Klimaatalarm2021.nl. Ook vanuit huis, balkon of tuin kunnen aanhangers hun stem laten horen. Via de landelijke live-uitzending is te volgen hoe verspreid over het land het Klimaatalarm wordt geslagen. ,,Alleen samen krijgen we de klimaatcrisis eronder. Het Klimaatalarm is de eerste stap. Ook na de verkiezingen laat de Klimaatcoalitie van Den Bosch nog van zich horen!”

Elf organisaties

De Klimaatcrisis Coalitie is een nieuw samenwerkingsverband van elf organisaties, die samen met lokale coalities dit jaar de politiek oproept de klimaatcrisis serieus te nemen en te kiezen voor mensen en klimaat in plaats van de belangen van grote vervuilende bedrijven.