Ook dit grauwe plein gaat op de schop in Den Bosch

Zo trekt de Zeeuwse winkelketen Bomont later dit jaar in de Stoa aan het Burgemeester Loeffplein en dan is er geen leegstaande ruimte meer in het pand, waar onder meer ook Intersport zit. Dat is de afgelopen jaren wel anders geweest. Maar nadat Van Deursen Group en Built to Build Real Estate de Stoa in 2019 overnamen van Aberdeen, is er serieus werk gemaakt van het invullen van de panden. Onder andere Blokker trok naar het plein en nu dus ook Bomont.