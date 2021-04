Ook dit jaar weer ware chocoladekunstwerken, of is de patisserie ook coronamoe?

Brabant is mooi, maar is het mooi genoeg? Brabantse campings openen voor tweede keer in coronatijd

11:00 DEN BOSCH/UDENHOUT - Het zou een bloedbad worden, maar de lange, warme zomer van vorig jaar sleepte veel campings en bungalowparken erdoorheen. Ze maken zich wederom op voor een onzeker vakantieseizoen. We zijn gedwongen toerist in eigen land. En ook al blijkt Brabant dan ‘verrassend mooi’, is het mooi genoeg om nog een coronajaar te overleven?