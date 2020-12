Ook het lichte vuurwerk in de ban, Bossche handelaren balen: ‘De lol is er nu vanaf’

Wéér met z’n allen thuis? Zo kom je de lockdown door: ‘Je moet in vredestijd goede afspraken maken’

17 december DEN BOSCH/HELVOIRT - Daar gaan we wéér. Door de nieuwe lockdown staat menig thuissituatie opnieuw onder druk. In de multiflexplek die de huiskamer heet, is het een drukte van jewelste. Hoe houden we het gezellig met elkaar?