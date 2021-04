Óók in coronatijd moeten we gewoon een feestje vieren op Koningsdag, vindt Eke (9)

Zit je dan in coronatijd aan je Hollandse keukenta­fel... met je prachtige vakantie­huis aan een of andere Costa

11:10 DEN BOSCH - Veel Nederlanders hebben een vakantiehuis(je) in het buitenland. Lekker zonnetje, ontspannen sfeer, verse vis, azuurblauwe zee. Een heerlijk vooruitzicht. Maar totaal onbereikbaar, want in coronatijd is alles anders. Al waagt oud-hockeycoach Marc Lammers het er maar op.