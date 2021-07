Oók in de middeleeuwen was Vught centrum al in trek om er te wonen; vier waterputten gevonden

VUGHT - Tijdens een grootse archeologische opgraving middenin het centrum van Vught zijn meerdere middeleeuwse waterputten aangetroffen. Dat betekent volgens archeoloog Juliette de Winter van bureau BAAC dat Vught ook in de Middeleeuwen al een aantrekkelijke woonplek was.

De Winter is verrast met wat zij heeft aangetroffen op de locatie ‘Marktplein’ waar voorheen winkelcentrum Marktveldpassage stond. ,,We hadden verwacht dat de grond door de bouw van het winkelcentrum verstoord zou zijn maar dat is niet het geval. Het winkelcentrum stond op palen en het archeologisch niveau lag een stuk dieper waardoor de grond ongeroerd is gebleven.”

Volle en late middeleeuwen

Samen met vrijwilligers van de werkgroep Archeologie van Stichting Erfgoed Vught werd het terrein grondig onderzocht. ,,We hebben vondsten uit de volle en late middeleeuwen aangetroffen waardoor we nu meer weten over de historie van Vught en mooie plaatjes kunnen schetsen over hoe het hier is geweest.”

Volledig scherm De aangetroffen ‘tonput'. © Juliëtte de Winter/BAAC

Het archeologisch onderzoek is volgens De Winter voorspoedig verlopen. ,,We zijn zo'n 2,5 week met een man of tien bezig geweest. We hebben alles goed kunnen onderzoeken. Vandaag ronden we het af en wordt alles dichtgegooid.”

Vier waterputten

Er zijn volgens haar vier waterputten uit de late middeleeuwen gevonden. ,,Eentje heeft een beschoeiing van takken en twijgen. Een soort vlechtwerk. Daar zaten kannetjes in uit de vijftiende eeuw. En we hebben nog twee plaggenputten gevonden met gestapelde plaggen op een karrenwiel onder in put. De spaken waren ervan afgezaagd en de plaggen als een soort steentjes opgestapeld. Ook daarin laten middeleeuwse scherven.”

Volledig scherm Waterput © Juliëtte de Winter/BAAC

Een gevonden 'tonput’ dateert volgens haar van tussen de vijftiende en zeventiende eeuw. ,,Onderin het tonnetje waren gaten geboord zodat het water omhoog kon komen.”

Ook in de middeleeuwen woonden er mensen in ‘Vught centrum’

Het aantreffen van de putten is volgens de archeoloog een waardevolle vondst en bewijst volgens haar dat het terrein ook in de middeleeuwen intensief bewoond is geweest. ,,Vanaf de prehistorie tot aan de middeleeuwen is het een heel nat gebied geweest. Rond de tiende, elfde eeuw is het gebied opgehoogd. Het was blijkbaar interessant genoeg en de moeite waard om er bijna een meter grond op te brengen om er te gaan wonen, men wilde uitbreiden. Op kantoor gaan we straks puzzelen op de paalsporen, kijken of we er een plattegrond uit kunnen halen.”

Mogelijk volgt er volgens De Winter later nog een fase twee van de opgraving. Op de plek waar nu nog de tijdelijke AH staat.