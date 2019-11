Ook in het ‘rijke’ Vught leven kinderen in armoede; signalenkaart moet taboe doorbreken

De kaart is volgens wethouder Saskia Heijboer een hulpmiddel om (kinder)armoede te signaleren en komt snel bij alle scholen en sportverenigingen te liggen. Ondanks dat Vught de naam heeft een gemeente te zijn waar relatief veel rijke mensen wonen, leven er volgens de wethouder toch ook ongeveer duizend gezinnen in armoede. ,,Dat is één op de veertien kinderen in een klas. Het gemiddelde in Nederland is één op de acht. Vught doet het dus wel wat ‘beter’ maar wij vinden dat kinderen niet het slachtoffer mogen worden van de financiële situatie van hun ouders en willen er dus zoveel mogelijk proberen op te sporen.”