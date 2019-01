Ook in JBZ nu een centrum voor slachtoffers seksueel geweld

DEN BOSCH - In het Jeroen Bosch ziekenhuis is vanaf 1 februari een Centrum Seksueel Geweld Brabant-oost geopend. Slachtoffers van aanranding of verkrachting kunnen er snel terecht voor hulp.

Het is de tweede locatie. Eerder werd een centrum in gebruik genomen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

In het CSG werken verschillende professionals (artsen, verpleegkundige, politie en psycholoog) samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting hulp te kunnen bieden. Belangrijk daarbij is dat slachtoffers hun verhaal niet vaker hoeven te vertellen dan nodig is en zoveel mogelijk hun eigen keuzes maken.

Volgens het CSG is het belangrijk dat slachtoffers zo snel mogelijk hulp zoeken. Dat is belangrijk vanwege het veilig stellen van sporen voor onderzoek. Snelle medische hulp is van belang om zwangerschap en geslachtsziekten te voorkomen.

De reden om een tweede centrum te openen is het groot aantal slachtoffers dat zich in het Catharina Ziekenhuis meldde.