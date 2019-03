Ook inwoners Rosmalen mogen strijden voor prijzen bij Miljoenenjacht

Voor de derde keer dit jaar brand in cel in PI Vught

18:33 VUGHT - Een gedetineerde van de Penitentiaire Inrichting in Vught heeft vrijdagavond brand gesticht in zijn cel. Het vuur kon snel door de medewerkers van de inrichting geblust worden. Het is al de derde keer dit jaar dat er brand uitbreekt in de PI.