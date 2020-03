Ook Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft eerste patiënt met coronavirus: man uit Kerkwijk

UPDATEDEN BOSCH - Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een patiënt met het coronavirus. Het is een inwoner van het Bommelerwaardse Kerkwijk die vrijdagavond met griepachtige verschijnselen was opgenomen.

De man wordt in strikte isolatie verzorgd en maakt het naar omstandigheden goed. Hij is vrijdagavond opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde en is toen getest op griep.

Volgens de richtlijnen van het RIVM hoefde hij nog niet getest te worden op het coronavirus. Maar omdat het virus zich in Nederland ook sneller verspreid heeft het JBZ besloten om alle patiënten die met luchtwegklachten die worden opgenomen op het coronavirus te testen.

In strikte isolatie

Maandag bleken de testresultaten van deze patiënt positief en hij is daarna in strikte isolatie geplaatst. Het Erasmus Medisch Centrum bevestigde dinsdagavond dat het om het coronavirus gaat. De kamergenoten van de man hebben geen klachten maar worden voor de zekerheid getest. Zij worden inmiddels ook in isolatie verpleegd.

‘Zorgen maken niet nodig’

Locoburgemeester Adrie Bragt van de gemeente Zaltbommel kan zich voorstellen dat inwoners van Kerkwijk zich zorgen maken of vragen hebben. ,,Sinds vandaag komt het virus ook voor ons dichtbij. Gelukkig maakt de man het naar omstandigheden goed. Ik hoop dat hij snel helemaal beter wordt. Ik kan me goed voorstellen dat met name inwoners uit Kerkwijk zich zorgen maken of vragen hebben. Dat is niet nodig. Wij zijn in nauw contact met RIVM, GGD en het JBZ. Ik heb alle vertrouwen dat het JBZ en de GGD de juiste maatregelen nemen en genomen hebben.”,

Ook de medewerkers van het JBZ die intensief contact hebben gehad met de patiënt én verkouden zijn of griepachtige verschijnselen vertonen worden getest. Van die onderzoeken is nog geen uitslag bekend.