Ook mondkapjes in pakketten van Voedselbank Den Bosch

,,We zijn er heel blij mee. Mensen in armoede moeten ook een mondkapje kunnen dragen", aldus voorzitter Lodie Hofland. Vijfhonderd gezinnen maken gebruik van Voedselbank Den Bosch. ,,Zij krijgen allemaal twee kapjes in het pakket. Maar mocht er een groter gezin zijn, dan kunnen ze er meer krijgen zolang de voorraad strekt", vult Hofland aan. De mondkapjes zijn nog niet binnen. ,,We hopen ze zo snel mogelijk te krijgen. Maar het zal jou niet verbazen als ik zeg dat er op dit moment een grote vraag is naar mondkapjes, dus misschien moeten we nog even wachten.”