Ook nieuwe coalitie Vught blijft bij bekritiseerd N65-plan; voorstanders tunnel ernstig teleurgesteld

Grote teleurstelling, dat is wat overheerst bij Philip Helmer, voorzitter van de vereniging VughtParticipeert (VP) en Frans Bos van de Stichting Comité N65. ,,Het is heel erg jammer dat het huidige N65-plan niet wordt stopgezet. Het huidige plan is naar mijn mening een slecht plan. Voor hetzelfde budget (180 miljoen euro) kun je een tunnel bouwen in plaats van een halfopen verkeersgoot.”

Onderhandelingen

Verbaasd is Helmer niet. ,,Het is politiek. Dan weet je dat er tijdens onderhandelingen iets sneuvelt maar de N65 is een heel belangrijk onderwerp. Daar hebben wij hard voor geknokt. We hadden een andere koers verwacht maar daarmee wil ik de ontstane coalitie niet diskwalificeren. Het is nu eenmaal geven en nemen.”

Quote We hebben een slag verloren maar nog niet de oorlog, onze hoop is gevestigd op de Raad van State Philip Helmer, VughtParticipeert

VP geeft volgens Helmer niet op. ,,Wij zullen voor de vierde keer de gemeente uitnodigen om met ons in een constructieve dialoog te komen. Wij vinden het bestuurlijk onzorgvuldig dat er niet eens naar de verschillende opties wordt gekeken. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangen van álle inwoners. We hebben een slag verloren maar nog niet de oorlog. Onze hoop is gevestigd op de Raad van State.”

Lunettentunnel

Eenzelfde reactie komt van Frans Bos. ,,Ik ben vreselijk teleurgesteld. De kiezers hebben een duidelijk signaal afgegeven en massaal op partijen gestemd die vonden dat het anders moest met de N65. Ze hebben hun onvrede geuit en nu laten deze partijen hun standpunten varen. Dat is miskennen van de stem van het volk en geeft de democratie weer een opdoffer. Onze ‘Lunettentunnel’ is voor iedereen een veel beter plan. We overwegen nog in gesprek te gaan met de provincie. Onze laatste hoop is gevestigd op de Raad van State. Hopelijk trekt die gigantisch aan de noodrem.”

Volledig scherm Impressie van het huidige plan: het kruispunt Vijverbosweg-Boslaan met de N65 eronderdoor. © Gemeente Vught

Bij de Raad van State zijn 31 beroepsschriften ingediend. Die gaan over bijvoorbeeld fijnstof, stikstof en bestuurlijke onzorgvuldigheid. Inmiddels is het aanbestedingsproces voor de N65 in gang gezet. De gunning van het werk is voorzien voor de zomer, waarna de gekozen aannemer aan de slag kan. Het werk moet in 2024 klaar zijn.

Beoogd wethouder Fons Potters (D66) liet eerder deze week weten dat het op dit moment juridisch gezien niet meer mogelijk is om het N65-plan te wijzigen.