Ook op de democratische school in Den Bosch komen de regels vanzelf

Stoffelijk overschot in singel Den Bosch is van vermiste Jan Brekelmans (70) uit Sint-Michiels­ges­tel

9 mei DEN BOSCH - In een singel aan de Gestelseweg in Den Bosch is donderdagavond het stoffelijk overschot gevonden van sinds maandag vermiste Jan Brekelmans uit Sint-Michielsgestel. Dat bevestigt de politie.