Ook rechter kritisch over N65-plan; vraagtekens bij cijfers over ongevallen en verkeersveiligheid

Er is werk aan de winkel voor de gemeente Vught. Ook voorzieningenrechter Lex Michiels van de Raad van State is kritisch over het N65-plan. Toch wijst hij het verzoek van inwoners en ondernemers voor een voorlopige voorziening af. Het bestemmingsplan hoeft niet te worden geschorst. Dat komt omdat van een spoedeisend belang geen sprake is. Het werk aan de N65 is immers nog niet is gestart én Vught ook al heeft toegezegd de einduitspraak van de Raad van State af te wachten. Met een beetje geluk komt die bodemuitspraak nog dit jaar.