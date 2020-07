Ook Vught nog in de race voor rechtbank bij gevangenis: ‘Door vervallen van gevaarlijk transport verbetert de veiligheid in Vught’

De Vughtse gemeenteraad riep Van de Mortel met een motie op zich sterk te maken voor een extra beveiligde rechtbank bij de PI Vught. Dit kan volgens de Vughtse politiek mooi gecombineerd worden met de voorgenomen nieuwbouw van de PI Vught en de aanleg van een nieuwe toegangsweg.

Bijzondere Ondersteuningsteam

De ‘motie vreemd aan de orde van dag’ werd raadsbreed gesteund. ,,In de laatste jaren is een nieuwe generatie nietsontziende criminelen opgestaan en het aantal transporten van het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT) significant toegenomen", aldus Hans Schuurmans, kersvers raadslid van Gemeentebelangen én werkzaam bij de PI Vught.

Quote Omdat ik iedere dag mijn hart vasthoud als er weer een bijzonder transport langskomt Roderick van de Mortel, Burgemeester Vught

,,De zwaarste, vluchtgevaarlijke criminelen van het land zitten in de PI Vught en moeten vanuit de PI naar beveiligde rechtbanken in Amsterdam-Osdorp of Schiphol worden vervoerd. De BOT-transporten rijden in Vught met hoge snelheid over de Lunettenlaan. Een oude, smalle weg met kazernes, een woonwijk, het Geniemuseum en Nationaal Monument Kamp Vught met jaarlijks 75.000 bezoekers.”

Volledig scherm VUGHT - Luchtbeeld van de Justitiële Inrichting Vught. © Rob Engelaar

Als er een rechtbank in Vught komt, zijn de BOT-transporten vanuit de PI door Vught en over de A2 overbodig. ,,Daardoor verbetert de veiligheid in Vught en ook op de route naar Amsterdam. Hoge kosten voor dit type beveiligd vervoer naar de Randstad vallen weg.”

Quote De zwaarste, vluchtge­vaar­lij­ke criminelen van het land zitten in de PI Vught en moeten vanuit de PI naar beveiligde rechtban­ken in Amsterdam-Os­dorp of Schiphol worden vervoerd Hans Schuurmans , Gemeentebelangen

Burgemeester Roderick van de Mortel was blij met de steun van de gemeenteraad. ,,Omdat ik iedere dag mijn hart vasthoud als er weer een bijzonder transport langskomt. Ik heb de afgelopen dagen intensief contact gehad met verschillende Kamerleden. Het was vanmiddag nog aan de orde in de Kamer. Volgens minister Dekker staat een extra beveiligde rechtbank los van het vraagstuk Vlissingen. Dat is een apart traject. De discussie over Vught is dus nog niet van de baan. Ik blijf in gesprek over de problematiek.”

Kadernota

De ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ kwam op tafel tijdens de gemeenteraad die voornamelijk ging over de financiën van Vught. De discussie over de kadernota was een herhaling van zetten. De financiële situatie in Vught is volgens wethouder Toine van de Ven ‘solide’ maar met name corona en de herindeling met Helvoirt zorgen voor grote onzekerheid. SP, D66 en CDA stemden als oppositiepartijen tegen de kadernota.