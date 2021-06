Ook Vughtenaren voortaan met hun wijnflessen naar de glasbak; gemeente stopt met inzameling aan huis

Al sinds jaar en dag wordt in Vught het glas aan huis opgehaald maar de bekende kratjes vol wijnflessen en ander glaswerk verdwijnen uit het straatbeeld. Vanaf 1 augustus haalt de Afvalstoffendienst geen glas meer op in Cromvoirt en Vught. Inwoners kunnen hun glasafval voortaan kwijt in de glasbakken die in Vught, Cromvoirt en Helvoirt staan.

Glasbakken

De glasbakken worden vaker geleegd en er komen twee extra glasbakken bij. In Vught noord (Stadhouderspark) en in de buurt van de milieustraat (Kettingweg). In Helvoirt brengen de inwoners hun glas al zelf naar de glasbak. Voor hen verandert er niets. In Vught en Cromvoirt werd het glas nog eens in de vier weken aan huis opgehaald. Dit kost jaarlijks zo’n 68.000 euro.

Quote De kratten bevatten mogelijk glasscher­ven en zijn zwaar. En in de vrachtwa­gen gooien maakt veel herrie Fons Potters, Wethouder

,,De reden dat we ermee stoppen is dat glasinzameling veiligheidsrisico’s met zich meebrengt voor inwoners en ophalers", aldus wethouder Fons Potters. ,,De kratten bevatten mogelijk glasscherven en zijn zwaar. En in de vrachtwagen gooien maakt veel herrie. Daarnaast is het glas dat in de glasbak wordt ingezameld per kleur gescheiden. Hierdoor is dit glas beter te recyclen en dat levert de gemeente meer op én is beter voor het milieu én het scheelt jaarlijks dertien vuile vrachtwagens die door de wijk rijden.”

Afvalstoffenheffing blijft gelijk

De afvalstoffenheffing blijft volgens Potters ongewijzigd. ,,Deze was al omlaag gegaan omdat de kosten voor de glasinzameling aan huis niet waren meegenomen. Het zat namelijk al in de plannen dat de gemeente Vught dit jaar zou stoppen met het inzamelen van glas aan huis.”