Ook zonder straatparade is Taptoe in Den Bosch een muzikaal spektakel

“Oké mensen, 32 tellen om van figuur twee naar drie te komen. Eén, twee, drie, vier...'' De stem van choreograaf Martijn van Schadewijk klinkt door stadion De Vliert. Ruim vijftig muzikanten van Drumfanfare Amantius uit Den Bosch oefenden deze week de passen en muziek voor Legends Continues.

De show beleeft haar première tijdens Taptoe 's-Hertogenbosch op 18 mei. Het Bossche muziekevenement werd een maand verschoven omdat het veld van FC Den Bosch eind juni wordt vervangen. Gevolg is wel dat dit jaar de traditionele straatparade met zo'n twintig muziekkorpsen in het centrum niet doorgaat. ,,We mochten de Parade wel op, maar geen geluid maken'', aldus voorzitter Leon La Haije van de stichting Taptoe 's-Hertogenbosch. ,,Er is half mei een evenement rondom het Jeroen Bosch Ziekenhuis op de Parade. Zij waren eerder. Superjammer; onze 'Streetparade' is een visitekaartje voor de stad.''

De organisatie maakt van de nood een deugd. ,,We gaan 's middags met alle showkorpsen en -fanfares besloten repeteren voor een grootse finale in de avond'', zegt de voorzitter. ,,Bijna vierhonderd bewegende muzikanten op het voetbalveld. Dat wordt grandioos. Op het plein vóór het stadion is ook van alles te doen. Alles draait om muziek die dag hè.''

Zeven showorkesten

Bestuurslid Cees Heesbeen vult aan: ,,Er bestaat een kans dat we ons decor in de nacht moeten afbreken. Op 19 mei wordt er in de nacompetitie gevoetbald. Misschien dat FC Den Bosch nog meedoet.'' Er treden zeven showorkesten en het jeugdorkest van Amantius aan tijdens de zesde editie van Taptoe 's-Hertogenbosch.

,,Internationaal? Lastig; de Nederlandse fanfares zijn in West-Europa toonaangevend'', aldus La Haije. ,,We zijn bezig met een orkest uit Zwitserland. Als dat niet lukt, komt er een Nederlandse topper bij.'' Amantius speelt donderdag tijdens een oefenexercitie zeker drie keer One moment in time van Whitney Houston.

Opvallend is dat er veel jonge muzikanten hun toontje meeblazen. ,,De gemiddelde leeftijd van het showorkest is 27 jaar.'' Sjaak van Schadewijk (61) is de oudste. ,,Een show van twintig minuten is zwaar'', zegt hij. ,,We maken bij een exercitie zo'n tienduizend stappen. Ik speel een sousafoon van twaalf kilo. Het is ook nog de kunst niemand te raken.''