Oorlogsbeurs in Veteranen Ontmoetingscentrum Ouwestomp

,,Vroeger ging ik vaak op bezoek bij mijn tante in Liempde. Zij kon geweldig vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Als kind kreeg ik van haar een oude bajonet. Dat was het eerste item van mijn verzameling.” Met liefde vertelt Hans Vervoort (62) uit Sint-Oedenrode over zijn inmiddels omvangrijke collectie. ,,De mooiste stukken heb ik thuis, hier verkoop ik eigenlijk alleen wat ik over heb.” Vaantjes, medailles, veldflessen, intensief gebruikte laarzen en voedsel- en textielbonnen: in zijn kraam is van alles te vinden. ,,Mijn grootste interesse gaat uit naar de 101ste Airborne-landing in Veghel, maar qua verzameling ben ik blij met alles, zelfs met een verroeste spijker uit 1944.”

Geschiedenisles

De beurs wordt georganiseerd door Documentatiegroep ‘40-’45, een landelijk platform voor kennis en verzamelen rond de Tweede Wereldoorlog. Coördinator Teun Oortgiesen (69) uit Ruurlo: ,,Mensen komen om allerlei redenen naar een beurs als deze. Sommigen zijn heel specifiek op zoek naar iets, anderen willen vooral kennis uitwisselen.” Zelf raakte hij dankzij een goede geschiedenisdocent gefascineerd door de oorlog. ,,Mijn klasgenootjes vertelden in een spreekbeurt over voetbal of hun huisdier, ik tekende de invasie van Normandië op het bord.”

Astrid Joosen (50) is samen met haar vriend vanuit Breda naar Den Bosch gekomen. ,,Hij is specifiek geïnteresseerd in de Pantsertank D5 en probeert daar alles van te vinden. Ik richt me in bredere zin op het verloop van de oorlog in en om Breda.” Uit haar tas haalt ze een net aangeschaft boekje: ‘De Jodenvervolging in Breda’. ,,Hoe meer je leest, hoe meer puzzelstukjes er in elkaar vallen. Op een gegeven moment vond ik het gek om ver weg op vakantie te gaan terwijl ik weinig wist van mijn eigen omgeving. Toen ben ik me echt gaan verdiepen.”

Het is voor het eerst dat het Bossche Veteranen Ontmoetingscentrum de organisatie van een oorlogsbeurs faciliteert. Voorzitter Jeroen Stam (49) uit Drunen: ,,Wij bieden op de eerste plaats een veilige omgeving waar veteranen die actief waren in onder meer Nederlands-Indië, Irak, Korea en Afghanistan elkaar kunnen ontmoeten en kunnen praten.” Zelf diende Stam in onder meer Bosnië en Afghanistan. ,,Een plek als deze is zo nodig. We ontvangen zo’n achthonderd bezoekers per maand. Sommigen komen vooral voor een kop koffie, anderen worstelen met zware PTSS. Die begeleiden we richting professionele hulpverlening.” In het pand wordt een fraaie collectie uniformen tentoongesteld, variërend van een uitrusting voor in de Sinaï-woestijn bij vijftig graden tot het galatenue van generaal buiten dienst Peter van Uhm. ,,We ontvangen hier graag scholieren om ze vanuit onze eigen ervaringen over oorlog en vrede te vertellen.”

Oorlogsbeurs in Veteranen Ontmoetingscentrum Ouwestomp