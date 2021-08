Oorlogsdocumentaire over Hans en Marijke Kessens stemt tot nadenken

Het verhaal dat er niet mocht zijn. De titel van de in De Knillispoort getoonde oorlogsdocumentaire van Hans Kessens junior en broer Allard over hun vader en moeder. Oftewel over oud-BD journalist Hans Kessens en zíjn Marijke. Een aangrijpende story, met name gebaseerd op brieven die het paar in de periode 1939-’46 naar elkaar schreef.

Schuren langs grenzen van ‘goed’ en ‘fout’ in de oorlog, en het grote grijze gebied ertussenin. Dat is ditmaal de rode draad van het avondvullende programma van de culturele salon. De onderwerpkeuze heeft ervoor gezorgd dat de ‘kiet’ ouderwets goed gevuld is.

Voordat de focus gericht is op de docu trakteert historicus René Kok, die momenteel met vakgenoot Juliette Nederlof werkt aan een boek over hetzelfde spanningsveld tijdens de Bossche oorlogsjaren, het publiek op een voorafje. „Na de oorlog waren er alleen helden, boeven en slachtoffers. Pas veel later ontstond ruimte voor reflectie. Een nieuwe opvatting was dat een grote groep landgenoten had geprobeerd het beste ervan te maken. Individuen die balanceerden tussen verzet en collaboratie”, luiden Koks inleidende woorden.

Verre van gemakkelijk

Als voorbeeld passeren vier Bosschenaren, onder wie de oud-burgemeesters Van Lanschot en Sloet, de revue. „Van Lanschot kreeg een warm afscheid; dezelfde man stond óók bekend als Duits-vriendelijk. Aan de andere kant had Sloet, die na de bevrijding bijna twee jaar gevangen zat, tevens ‘goede’ daden verricht. Ik bedoel maar. Een oordeel vellen is vaak verre van gemakkelijk”, aldus Kok.

De aansluitende oorlogsdocumentaire van bijna een uur geeft een interessant inkijkje in het leven van het echtpaar Kessens, aan de hand van een kleine tweehonderd brieven en dagboekfragmenten. Verborgen materiaal dat jaren in het ouderlijk huis ongelezen bleef. „Daarnaast hebben we flink in de archieven van onder meer het NIOD gedoken. Het heeft tweeënhalf jaar geduurd voordat de film klaar was”, vertelt Kessens junior (69).

Hoofdredacteur van ‘foute krant’

In de docu zien we dat z’n vader ,door ambitie gedreven, al vroeg interesse krijgt in de journalistiek. Kessens is 17 als hij begint als redacteur van de Texelse Courant. Enkele maanden nadien breekt de oorlog uit. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de invloed van de NSB steeds groter binnen zijn vakgebied. Hij wordt hoofdredacteur van de Lochemse Courant, later bestempeld als ‘foute’ krant. In de haast trouwt hij met Marijke, aanvankelijk alleen voor de wet.

Voordat hij in augustus ‘43 in z’n uppie naar Berlijn vertrekt om zo de Arbeitseinsatz te ontlopen, schrijft hij aan zijn geliefde gevleugelde woorden: dit is een crisis waarin de knaap tot man rijpt. Kessens is in Berlijn getuige van vele bombardementen. Om kort te gaan: na de oorlog moet-ie verschijnen voor de zuiveringscommissie. Het uiteindelijke vonnis luidt dat hij zeven jaar zijn beroep niet mag uitoefenen. Een vonnis dat de aanwezigen vervolgens tot nadenken zet over welke kleur van toepassing is op dit levensverhaal. Wit, zwart of toch grijs?

Volledig scherm Historicus René Kok © Chris Korsten