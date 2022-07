Oorlogsheld Edwin Hunt (102) overleden: ‘Als hij vertelde, kon je een speld horen vallen’

Bas Verwijlen uitge­zwaaid tijdens NK schermen in Den Bosch

Tijdens het NK schermen in De Maaspoort in Den Bosch is Bas Verwijlen uitgeluid door de Nederlandse schermbond en zijn vereniging Schermclub Den Bosch. Verwijlen, de meest succesvolle Nederlandse schermer in de historie, beëindigde dit jaar zijn carrière.

10 juli