Oorlogsveteranen ‘onnodig op kosten gejaagd’ als pand Ouwestomp perse opgeknapt moet worden

De PvdA zet vraagtekens bij de wil van verantwoordelijk wethouder Roy Geers. ,,Onduidelijk is hoe sterk de wilsbetrachting van de wethouder is. Er zijn redelijke afspraken over gebruik en huur te maken, maar feit is ook dat de huidige locatie aan de Fuik gebouwd is in 1970 en inmiddels vijftig jaar oud is. Het verduurzamen van dit pand zou enorme kosten met zich meebrengen die een potentieel bijzonder hoge huurprijs met zich mee zouden brengen.’’