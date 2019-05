Oorverdovende stilte rond komst Sint-Jansmuseum, ‘kerkbestuur blijft in gebreke’

Man tegen rechters na steekpar­tij in Bosch’ café: ‘Ik wil af van het bordje tbs’

20 mei DEN BOSCH - ,,Het was een psychose. Maar nu ben ik stabiel.’’ Dat zei een in Den Bosch geboren Nijmegenaar (40) maandag over een steekincident in het Bossche café Jij & Ik in 2013 waarvoor hij werd veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.