Op Burendag solidair zijn en blijven: ‘Óók in coronatijd’

DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Ze schoten als paddenstoelen uit de grond. Hulpacties, om elkaar een hart onder de riem te steken in tijden van corona. Hoe solidair zijn we een halfjaar later, bijvoorbeeld tijdens Burendag?

In Schijndel is deze Burendag, zoals gebruikelijk landelijk gecoördineerd door het Oranje Fonds en Douwe Egberts, van alles op touw gezet. In de wijk Plein vormt de oprit van de woning van Harriëtte van den Heuvel het decor van een buurtsamenkomst die coronaproof is.

Niet uit nieuwsgierigheid!

,,We zijn een hechte buurt. Een voorbeeld? Stel je bent je voortuin aan het fatsoeneren. Denk dan niet dat zoiets snel gepiept is. Want voor je het weet ben je een halfuur met een buurtgenoot aan het babbelen. Bezig in je achtertuin? Binnen de kortste keren leunt er wel iemand over de heg. Maar niet uit nieuwsgierigheid. Gewóón gezellig!", zegt Van den Heuvel.

,,Op een mooie avond steken we weleens de vuurton aan. Iedereen eromheen, en hoppa! Een biertje hier, een wijntje daar. Burendag is een extra gelegenheid elkaar te ontmoeten." Patty Duinkerken is eveneens aanwezig. ,,Samen met anderen maak ik me hard voor de komst van een buurt-aed. We hebben al bijna het benodigde geld bijeengesprokkeld. Zó bereik je ook een veiligere buurt."

Quote Samen met anderen maak ik me hard voor de komst van een buurt-aed. We hebben al bijna het benodigde geld bijeenge­sprok­keld Patty Duinkerken

Verbondenheid

Het bevorderen van dat laatste is tevens een van de doelstellingen van Burendag. Bij verpleeg- en verzorgingshuis Sint Barbara in Wijbosch hebben buurtvrijwilligers de mouwen opgestroopt om te werken in de moestuin. Samen met enkele bewoners. Er wordt wat geschoffeld, vaste planten in de grond gezet én wat geoogst.

Gerdie Rovers, een van hen, vertelt: ,,Het is dankbaar werk. Behalve dat we de bewoners dikwijls verblijden met vers geplukte snijbloemen zorgen we ook dat de tuin er altijd pico bello bij ligt. Vinden de bewoners prettig, hebben we gemerkt. Sommigen voelen zich helemaal zen als ze door de tuin vol bloemen, groente en fruit lopen. In het kader van Burendag bereiden we courgette- en pompoensoep. Kijk, moet je ze eens zien smikkelen."

Automatisme

Of de solidariteit van de vrijwilligersgroep naar de bewoners toe het afgelopen halfjaar is veranderd? ,,Ik denk het niet, de sociale verbondenheid is typisch voor ons dorp. Iets voor de ander betekenen, dat is hier bijna een automatisme."

Quote Ik denk het niet, de sociale verbonden­heid is typisch voor ons dorp Gerdie Rovers

Bij Zorghoeve 't Binnenveld, een zorgboerderij in het buitengebied, zijn vrijwilligers uit de omgeving bloembollen aan het planten. ,,Langs de weg bloeien komend voorjaar overal tulpen, narcissen en irissen. Niet alleen onze bezoekers zullen er profijt van hebben, maar natuurlijk ook voorbijgangers. Solidariteit en het creëren van een mooiere wereld gaan vaak samen", aldus zorgboerin Caroline van Esch.

Volledig scherm © Jan Zandee

Sociale cohesie

Noem één Bossche buurt of wijk waar de sociale cohesie groot is, en je komt al gauw uit op 't Zand. Dat het bij deze vijftiende editie van Burendag uitgerekend in deze wijk wemelt van de initiatieven, berust dan ook niet op toeval. Organisatoren, onder wie Guus Faes, Joyce van Boekel en Leon van der Rijt, hebben onder meer een beroep gedaan op het 'saamhorigheidsgevoel' van diverse bedrijven en culturele instellingen uit de buurt.

,,Dat heeft geleid tot een reeks gratis activiteiten, speciaal voor buurtbewoners", vertelt Van der Rijt. ,,Solidariteit en verbinding vormen al jaren een begrip in de wijk; corona heeft ons nóg dichter bij elkaar gebracht. Zaak is wel contacten van tijd tot tijd te onderhouden. Deze dag leent zich daar bij uitstek voor."

Quote Solidari­teit en verbinding vormen al jaren een begrip in de wijk; corona heeft ons nóg dichter bij elkaar gebracht Leon van der Rijt

Oestermevrouw

Een buurtpicknick aan de Maijweg waar ook een caravan van Buurtbinders is gestationeerd, is een van de initiatieven. ,,Gezellig, zo'n picknick! En fijn om bij te kletsen", onderstreept Carla van den Brink.

Bij Kunstruimte de Melkfabriek staat oestermevrouw Marianne Spoor klaar om buurtgenoten te trakteren op heilzame Fine de Claires. De huîtres vinden gretig aftrek, evenals de bijpassende borrels.

Een totaal ander aspect van gemeenschappelijkheid brengen Marc Graetz van 073elektrisch en Manon de Kok van Operatie Frisse Peper aan het licht: de elektrische deelauto. ,,Hoe sociaal wil je het hebben? Een groot voordeel van zo'n deelauto is dat het de mobiliteit in de buurt enorm kan vergroten. De een vervoert de ander en spaart in ruil daarvoor gratis kilometers", legt Graetz uit.