Op De Boulevard: bij ‘Augusto’ vergaat je het lachen

Nieuwe foto's en verdachten rellen na wedstrijd FC Den Bosch - Go Ahead Eagles

2 augustus DEN BOSCH - De politie heeft op de ‘eigen’ website nieuwe foto's geplaatst om mannen te achterhalen die op 22 mei betrokken zouden zijn geweest bij rellen na de wedstrijd FC Den Bosch - Go Ahead Eagles. In overleg met de officier van justitie heeft de politie de afgelopen weken foto's geplaatst van twaalf personen (onherkenbaar gemaakte gezichten) die een rol zouden hebben gespeeld bij de rellen. Tien personen hebben zich persoonlijk of via hun advocaat bij de politie gemeld. Nu heeft de politie twee nieuwe foto's geplaatst in de hoop dat dit tweetal zich ook meldt.