Op de kermis in Vught: 'In de rups wordt nog volop gezoend'

No game challenge van Jelle (11) en Mels (8) uit Rosmalen krijgt landelijke navolging

10:39 ROSMALEN/UTRECHT - De Rosmalense broers Jelle (11) en Mels (8) van der Doelen besloten in de meivakantie niet te gamen en zich op andere manieren te vermaken. Zij kregen veel bijval voor hun actie. Voor deze zomervakantie roept Jantje Beton alle ouders en kinderen in Nederland op mee te doen aan deze no game challenge.